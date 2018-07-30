Крупный пожар произошел на территории «ЗЭТЫ» в Кемерове

Кемерово, 30 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в столице Кузбасса в неэксплуатируемом здании в понедельник днем: открытое горение зафиксировано в гаражном кооперативе.

Серьезный пожар произошел на территории «ЗЭТЫ» в понедельник, 30 июля, в дневное время суток. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.