В Таджикистане ликвидированы трое подозреваемых в нападении на туристов

Душанбе, 30 июля. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило о ликвидации троих подозреваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

«В ходе спецоперации правоохранители обнаружили трех разыскиваемых лиц на территории кишлака Осмондара Дангаринского района, подозреваемые были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшим вечером на автодороге в Дангаринском районе Таджикистана произошло разбойное нападение на иностранных туристов. В результате нападения погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов, а также гражданин Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.

Ранее правоохранителям удалось задержать одного из нападавших, еще один участник преступления был ликвидирован во время задержания.