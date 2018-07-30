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В Таджикистане ликвидированы трое подозреваемых в нападении на туристов
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    В Таджикистане ликвидированы трое подозреваемых в нападении на туристов

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    В Таджикистане ликвидированы трое подозреваемых в нападении на туристов

    Душанбе, 30 июля. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило о ликвидации троих подозреваемых в нападении на иностранных туристов в Хатлонской области на юге республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

    «В ходе спецоперации правоохранители обнаружили трех разыскиваемых лиц на территории кишлака Осмондара Дангаринского района, подозреваемые были ликвидированы», — говорится в сообщении.

    Напомним, минувшим вечером на автодороге в Дангаринском районе Таджикистана произошло разбойное нападение на иностранных туристов. В результате нападения погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов, а также гражданин Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.

    Ранее правоохранителям удалось задержать одного  из нападавших, еще один участник преступления был ликвидирован во время задержания.

    Автор: Артем Никулин
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