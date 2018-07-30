Чемезов: Пассажирская «Комета» с подводными крыльями станет популярна за рубежом

Севастополь, 30 июля. Российские пассажирские суда «Комета» на подводных крыльях завоюют популярность за рубежом. Об этом заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

По его словам, выпуск подобной техники — это большое событие для отечественного судостроения.

«Первые «Кометы» свяжут сообщением два города полуострова – Севастополь и Ялту. Суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны», — передает РИА Новости слова Чемезова.

Он отметил, что с возрождением производства «Комет» в Роскосмосе связывают большие перспективы: они будут популярны не только в России, но и за рубежом.

Напомним, что пассажирское судно «Комета 120» выпускают на рыбинском судостроительном заводе. «Вымпел». Оно вмещает 120 человек и оборудовано подводными крыльями. СССР был лидером по производству подобного транспорта, большая часть «Комет» шла на экспорт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как в мае 2018 года «Комета» прошла ходовые испытания.