Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

Москва, 30 июля. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул пост в совете директоров радиостанции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Причины ухода Венедиктов не уточнил.

«Я покинул Совет Директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — говорится в сообщении.

Напомним, радиостанция входит в крупнейший медиахолдинг «Газпром-медиа». Ее новый совет директоров акционеры избрали после того, как глава холдинга Михаил Лесин ушел в отставку в 2015 году. Кроме Венедиктова в него вошли гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, его зам Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин и гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова. Должность главного редактора «Эха» Венедиктов занимает с 1998 года.