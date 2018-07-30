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Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»
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    Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

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    Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

    Москва, 30 июля. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул пост в совете директоров радиостанции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Причины ухода Венедиктов не уточнил.

    «Я покинул Совет Директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — говорится в сообщении.

    Напомним,  радиостанция входит в крупнейший медиахолдинг «Газпром-медиа». Ее новый совет директоров акционеры избрали после того, как глава холдинга Михаил Лесин ушел в отставку в 2015 году. Кроме Венедиктова в него вошли гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, его зам Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин и гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова. Должность главного редактора «Эха» Венедиктов занимает с 1998 года.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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