Медведев похвалил дороги в Севастополе, проехавшись по городу

Севастополь, 30 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев остался доволен дорогами в Севастополе. По его словам, качество дорожного покрытия заметно выросло за последние годы.

«Я вижу позитивные изменения: проехался по городу, качество дорог действительно становится лучше, есть много социальных объектов​​​. Тем не менее, еще многое предстоит сделать», — отметил он на встрече с губернатором Севастополя Дмитрием Овянниковым.

Глава региона уточнил, что в Севастополе было сдано 18 новых объектов. Власти Крыма прежде всего уделяют внимание строительству дорог, ремонту причалов, созданию социальной инфраструктуре и новых парков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Минэкономразвитие предложило продлить срок действия программы развития Крыма и увеличить ее финансирование.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.