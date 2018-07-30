В США рассказали о многолетней тайной слежке за авиапассажирами

Вашингтон, 30 июля. Федеральная служба воздушных маршалов Соединенных Штатов тайно наблюдала за поведением пассажиров на борту самолетов, вычисляя подозрительных лиц.

Секретная программа под названием «Спокойные небеса» действовала в течение нескольких лет с 2010 года, и только сейчас о ней рассказали в управлении транспортной безопасности. Власти США с помощью слежки воздушных маршалов пытались снизить террористические угрозы в стране, передает The Washington Post.

Сотрудники службы выявляли потенциально опасных пассажиров по мимике, жестам и вызывающему подозрения поведению. Если такого человека удавалось вычислить, на следующем же рейсе вслед за ним направлялась команда воздушных маршалов, которым предоставляли основную информацию о подозреваемом и фотографию.

Однако, как отмечает издание, далеко не все считают слежку уместной, ведь зачастую наблюдение ведется за людьми, не имеющими ничего общего с террористическими группировками, а, значит, речь идет о вмешательстве в личную жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что заключенные одного из исправительных учреждений в штате Айдахо США получили несанкционированный доступ к сети Интернет и похитили около 225 тысяч долларов.