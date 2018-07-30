Песков объяснил, почему никогда «не залезает» в Facebook

Москва, 30 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не пользуется социальной сетью Facebook.

Во время интервью на радиостанции «Авторадио» представитель Кремля рассказал, почему не пользуется Facebook.

«Я никогда в жизни не залезаю в Facebook​​​, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Мне не нравится это, и, главное, нет в этом потребности».

А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова является активным пользователем этой социальной сети. Ранее она сообщила подписчикам, что стала соавтором текста песни Кати Лель «Сполна». После этого один из них встретил ее с белыми розами и поблагодарил за песню. Захарова отметила, что «это было очень трогательно».