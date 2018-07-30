Организационная импотенция: почему Гудков и Навальный грызут друг другу глотки

Не успели еще выветриться из головы провальные митинги против повышения пенсионного возраста, а лидеры несистемной оппозиции уже начали грызть друг другу глотки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, Дмитрий Гудков, который, очевидно, больше не смог сдерживаться, накинулся в Facebook на блогера Алексея Навального.

«Не успел Алексей Навальный вернуться в Россию, как начал сражаться со мной и «Партией перемен». <…> В последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня — еще до «Партии перемен», — ты либо молчал, либо просто мешал. <…> Тебе нужен был не результат, а конфликт. В 2017 году ты опять молчал во время муниципальной кампании и с трудом по ее окончании выдавил из себя пару «поздравительных» слов. Приватно же твои люди намекали, что поддержка невозможна, так как у нас «конкуренция за один и тот же ресурс», — пишет Гудков.

Он обвинил Навального в том, что тот выдает личное мнение Ксении Собчак о поддержке пенсионной реформы за позицию всей «Партии перемен». При этом Дмитрий Гудков припомнил блогеру, что тот сам несколько лет назад поддерживал повышение пенсионного возраста.

«Ты уже поссорился со многими (зачем?!) — ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками. Это достойный результат политической деятельности. Политика — это не только борьба с коррупцией, это еще и поиск союзников. <…> Продолжай эту войну — а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть», — заключил Дмитрий Гудков.

Постоянные склоки

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что у несистемной оппозиции вместо объединения постоянно получается склока. Кому-то жмет нимб, и в виде самого революционного революционера он видит исключительно себя. Другой сомневается в чистоте помыслов соратников по борьбе, упрекая их то в компромиссах, а то и в прямом сотрудничестве с властью.

«Но самая большая проблема оппозиции в том, что она не создает никакой позитивной идеи, вокруг которой имеет смысл объединяться. «Свергнуть режим» — это ни разу не идея, потому как совершенно непонятно, что произойдет после его гипотетического свержения. Вернее это как раз понятно — приключится управленческий паралич из-за того, что вместо работы оппозиционеры начнут меряться заслугами и грызться за должности.