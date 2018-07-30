Организационная импотенция: почему Гудков и Навальный грызут друг другу глотки
Не успели еще выветриться из головы провальные митинги против повышения пенсионного возраста, а лидеры несистемной оппозиции уже начали грызть друг другу глотки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Так, Дмитрий Гудков, который, очевидно, больше не смог сдерживаться, накинулся в Facebook на блогера Алексея Навального.
«Не успел Алексей Навальный вернуться в Россию, как начал сражаться со мной и «Партией перемен». <…> В последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня — еще до «Партии перемен», — ты либо молчал, либо просто мешал. <…> Тебе нужен был не результат, а конфликт. В 2017 году ты опять молчал во время муниципальной кампании и с трудом по ее окончании выдавил из себя пару «поздравительных» слов. Приватно же твои люди намекали, что поддержка невозможна, так как у нас «конкуренция за один и тот же ресурс», — пишет Гудков.
Он обвинил Навального в том, что тот выдает личное мнение Ксении Собчак о поддержке пенсионной реформы за позицию всей «Партии перемен». При этом Дмитрий Гудков припомнил блогеру, что тот сам несколько лет назад поддерживал повышение пенсионного возраста.
«Ты уже поссорился со многими (зачем?!) — ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками. Это достойный результат политической деятельности. Политика — это не только борьба с коррупцией, это еще и поиск союзников. <…> Продолжай эту войну — а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть», — заключил Дмитрий Гудков.
Постоянные склоки
Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что у несистемной оппозиции вместо объединения постоянно получается склока. Кому-то жмет нимб, и в виде самого революционного революционера он видит исключительно себя. Другой сомневается в чистоте помыслов соратников по борьбе, упрекая их то в компромиссах, а то и в прямом сотрудничестве с властью.
«Но самая большая проблема оппозиции в том, что она не создает никакой позитивной идеи, вокруг которой имеет смысл объединяться. «Свергнуть режим» — это ни разу не идея, потому как совершенно непонятно, что произойдет после его гипотетического свержения. Вернее это как раз понятно — приключится управленческий паралич из-за того, что вместо работы оппозиционеры начнут меряться заслугами и грызться за должности.
А уж на фоне этой организационной импотенции единственной объединительной идеей может стать только лишь преследование инакомыслящих. По крайней мере, это единственное, что смогли на сегодняшний день продемонстрировать все эти персонажи околопротестной тусовки. Как следствие, уровень их поддержки — на уровне статистической погрешности, что совершенно неудивительно», — резюмировал Владимир Головашин.