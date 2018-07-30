Делегация сирийской оппозиции прибыла на переговоры в Сочи

Сочи, 30 июля. Представители оппозиции Сирии прибыли в Сочи для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате.

В настоящее время делегация сирийской оппозиции проводит встречу с представителями Турции. Делегацию оппозиции Сирии возглавляет Ахмад Тома.

Напомним, сегодня в Сочи стартовал десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате. Переговоры будут продолжаться два дня. В переговорах принимают участие представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция), представители Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев, а также делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции.