Ученые впервые ускорили атомы свинца на Большом адронном коллайдере

Москва, 30 июля. Большой адронный коллайдер впервые использовали для того, чтобы разогнать ядра свинца с одним связанным электроном. Об этом пишет CERN.

Отмечается, что эксперимент стал частью программы по расширению возможностей установки. Как сообщается на сайте, ученые провели испытания на Большом адронном коллайдере на границе Швейцарии и Франции. Летом 2018 года специалисты разогнали не протоны, а экстремально ионизированные атомы свинца, у которых осталось по одному электрону.

Ранее сообщалось, что большой адронный коллайдер заработал после «зимней спячки». Ученые вывели большой адронный коллайдер из так называемой «зимней спячки». С 31 марта БАК вновь приступил к ускорению частиц.

Процесс восстановления рабочего процесса занимает много времени, так как включает в себя возвращение к активности ряда подсистем, а также подключение питания к тысячам электроцепей. В этот период проводится более 10 тысяч тестов.