Число отдыхающих в Крыму выросло на 25% — Аксенов

Севастополь, 30 июля. Число отдыхающих в Крыму текущим летом выросло на 25% по сравнению с предыдущим курортным сезоном. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«У нас на сегодняшний день в рамках курортного сезона отдохнуло 3 миллиона 820 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом рост численности — более, чем на 25%», — рассказал Аксенов​​ находящемуся с визитом в Крыму главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Аксенов также сообщил, что использование гостями полуострова гостиничной инфраструктуры уже принесло в бюджет Крыма 1,17 миллиарда рублей, что на 26% больше, чем было в 2017 году. Средняя загрузка отелей составляет 80%, подчеркнул глава Крыма.

Основная задача, стоящая перед властями полуострова, — «перевести количественный рост туризма в качественный», сказал Аксенов, отметив, что для этого, в частности, повышается уровень культуры обслуживающего персонала.