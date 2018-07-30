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Число отдыхающих в Крыму выросло на 25% — Аксенов
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    Число отдыхающих в Крыму выросло на 25% — Аксенов

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    Число отдыхающих в Крыму выросло на 25% — Аксенов

    Севастополь, 30 июля. Число отдыхающих в Крыму текущим летом выросло на 25% по сравнению с предыдущим курортным сезоном. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «У нас на сегодняшний день в рамках курортного сезона отдохнуло 3 миллиона 820 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом рост численности — более, чем на 25%», — рассказал Аксенов​​ находящемуся с визитом в Крыму главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

    Аксенов также сообщил, что использование гостями полуострова гостиничной инфраструктуры уже принесло в бюджет Крыма 1,17 миллиарда рублей, что на 26% больше, чем было в 2017 году. Средняя загрузка отелей составляет 80%, подчеркнул глава Крыма.

    Основная задача, стоящая перед властями полуострова, — «перевести количественный рост туризма в качественный», сказал Аксенов, отметив, что для этого, в частности, повышается уровень культуры обслуживающего персонала.  

    Число отдыхающих в Крыму выросло на 25% — Аксенов

    Автор: Федор Веснин
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