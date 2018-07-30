Минфин Украины прокомментировал жалобу Полторака на массовые увольнения в ВСУ

Киев, 30 июля. Минфин Украины не получал от Минобороны запрос на повышение заработных плат военнослужащим, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

В эфире украинского телевидения она отметила, что получила такую информацию из прессы, подчеркнув, что в бюджете страны на текущий год заложено 5% от ВВП на нужды оборонной сферы и пока его пересмотр не предусматривается.

«Получим обращение (главы Минобороны о необходимости повышения выплат военнослужащим. – Прим. ФАН) — будем рассматривать», — сказала Маркарова.

Ранее стало известно, что около 20 тысяч военнослужащих армии Украины планируют уйти с военной службы до конца 2018 года. Об этом глава Минобороны Украины Степан Полторак написал в письме премьер-министру Владимиру Гройсману. Отмечается, что главной причиной прекращения службы военными выступает низкий уровень заработных плат.

В то же время Минобороны Украины пожаловалось, что за шесть месяцев 2018 года из рядов ВСУ уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт.