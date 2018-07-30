Цетробанк рассказал, как иностранные болельщики ЧМ-2018 помогли российскому экспорту

Москва, 30 июля. Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, способствовали повышению российского экспорта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центрального банка России.

Специалисты отметили, что благодаря любителям футбола физический объем российского экспорта во втором квартале вырос на 5-6%.

«Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков оказывало поддержку экспорту», — говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут проводиться в 11 городах России, включая Москву, Петербург и Казань. Финал состоится на московском стадионе «Лужники».

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию в финале мирового первенства со счетом 4:2. Третье место досталось Бельгии. Россия же показала лучший результат за последние 32 года, выйдя в четвертьфинал.