«Кремлевский караул» встал на охрану звезды Трампа в Голливуде

В СМИ и соцсетях США на днях пронеслась новость — русские прислали своих гвардейцев, чтобы те встали почетным караулом возле недавно уничтоженной вандалом мемориальной звезды президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Новость была подкреплена фотографиями и видео, запечатлевшими стоящих в торжественной стойке мужчин двухметрового роста с каменными выражениями лиц, одетых в зимние шапки и шинели, причем один из них держал в мощных руках древко с развевающимся российским флагом.

Two men dressed as Russian Soldiers are now guarding the remnants of Trumps Hollywood Star pic.twitter.com/sIHLTouKnu — Stone Cold (@stonecold2050) July 28, 2018

Несмотря на всю комичность сцены, демократически настроенная общественность немедленно воспользовалась этим поводом, чтобы в очередной раз высмеять Трампа за его «связи с Россией», обвинить в том, что он был избран с помощью «армии русских троллей», да и просто он «предатель интересов США» — настолько правдоподобно и устрашающе выглядели эти «русские гвардейцы».

Лишь немногие из комментаторов в соцсетях позволили себе усомниться в правдоподобности происходящего — сейчас в Лос-Анджелесе стоит 40-градусная жара, а «русские» одеты в зимние шинели и не привели с собой своего обычного боевого медведя, — а значит, что-то здесь «не так».

Редакция информационного агентства USA Really решила выяснить — кто же на самом деле стоял за этой театральной постановкой, срежиссированной в лучших голливудских традициях?

Бессмысленно даже пытаться давать серьезную оценку гардеробу этих актеров — никакого соответствия российской или на худой конец советской форме не наблюдается. Цвет, фасон, покрой — все представляет собой безудержный полет фантазии голливудских костюмеров. Единственное, что выглядит похожим — это наспех прилепленные красные погоны рядового состава мотострелковых войск ВС СССР; больше ни одна деталь не совпадает. Становится даже как-то обидно за Голливуд — в легендарном фильме 1988 года «Красная жара» будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выглядел и то более убедительно.

В пользу дешевой постановки говорит и скоротечность этого «перфоманса» — вся акция заняла буквально несколько минут, не успев собрать вокруг себя более-менее приличную толпу зевак. Зато вокруг активно суетились несколько операторских групп, снимающих все на профессиональную технику. Актеров охраняли две полицейские машины, один из патрульных постоянно находился неподалеку. Затем по команде актеры пересекли тротуар и встали с другой стороны «звезды Трампа» — ими явно руководили дистанционно, у каждого в левом ухе был едва заметен микронаушник.

На этом постановка и окончилась — но аплодисментов не последовало. Зрители расстроены, маленький мальчик в красной футболке, который крутился рядом и даже успел изобразить подобие военного салюта, явно ожидал чего-то большего.

Где же сидели режиссеры этого убогого спектакля? Оказывается, не надо их искать в Москве или где-то в Белом доме. Вся постановка спланирована буквально через дорогу — на противоположной стороне голливудского бульвара. Именно там, в здании с античными колоннами, располагается офис и съемочная студия вечернего телешоу Jimmy Kimmel Live!, выходящего на канале ABC уже более 15 лет.

Это телешоу имеет более 5 миллиардов просмотров на YouTube и несколько раз награждалось престижной премией Emmy. Ведущий этого шоу, актер и комик Джимми Киммел, в марте 2018 года был ведущим церемонии вручения кинопремии «Оскар», проходившей в кинозале Dolby, который (вот совпадение!) также находится буквально в трех шагах от разрушенной звезды. Во время церемонии Киммел не удержался от туалетных шуток в отношении президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, естественно, не забыв упомянуть и про президента России, сообщает Fox News.

«Какие ваши доказательства?» — мог бы спросить в этом случае главный герой «Красной жары», капитан милиции Иван Данко.

Доказательства Джимми Киммел и не собирался прятать. Вечером того же дня в эфире его шоу выходит сюжет, посвященный «русской охране Трампа», где он снова под восторженный визг публики шутит на о Трампе на любимую урологическую тему.

«Смотрите, у президента есть теперь охрана на бульваре, охраняющую его звезду! Вот что одни товарищи делают для других товарищей! Если эти ребята увидят снова какое-то преступление, они скажут «NIYET!». Если вам не понравилось это видео, то... вы очень заденете мои чувства», — кривлялся Киммел.

На фотографиях можно заметить и других актеров эпизодических ролей. В красном сюртуке, черном цилиндре на голове и с табличкой TRUMP2020 стоит Грег Донован — в прошлом так называемый «посол Голливуда», в чьи официальные обязанности входило приветствовать проходящих мимо туристов, зазывать их в торговые точки на бульваре и фотографироваться с желающими. Помимо того, что он может поприветствовать гостей города на 100 языках, он знаменит тем, что отметился в фильмах «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» и «Голливудские копы». Однако в уличном спектакле 59-летнего Донована использовали помимо его воли — он-то как раз является давним сторонником Трампа и совершенно искренне поверил, что «Кремль прислал почетный караул».

Мемориальная звезда Трампа на голливудской Аллее славы была разрушена в 3.30 утра 24 июля, о чем сообщало ФАН.

Напомним, Остин Микел Клэй, 24-летний упаковщик из калифорнийского города Линкольн, подошел к плитке с изображением «звезды Трампа», достал из гитарного чехла строительную кирку и за пару минут полностью уничтожил городскую достопримечательность.

В интервью прессе Клэй сообщил, что им двигало возмущение политикой властей в отношении иммигрантов.

Власти Лос-Анджелеса осудили проявление вандализма на Аллее славы, но часть голливудских актеров, например, Роберт Де Ниро, поддержали действия Клэя, сообщает издание Dailywire. Также его поддержал Джеймс Отис, который в 2016 году был осужден на трехлетний испытательный срок, 20 дней исправительных работ и возмещение ущерба в размере 4400 долларов за аналогичное правонарушение.

Сейчас Клэй задержан полицией Лос-Анжелеса по подозрению в вандализме. Также он должен будет возместить ремонт тротуара в размере 3000 долларов.

Противники Трампа организовали на платформе gofundme кампанию по сбору средств на освобождение Клэя. За три дня организаторам удалось собрать чуть менее 5000 долларов пожертвований от почти 300 человек при заявленной цели в 50 тысяч долларов.

«Звезда Трампа» с момента свое установки в 2007 году регулярно подвергается вандализму. Ее регулярно заливают краской, рисуют свастики, и выгуливают на ней собак.

Нередки и драки на этой почве. Так, одна из таких драк прямо на звезде произошла 27 июля, когда активисты, пришедшие отметить восстановление плиты, были атакованы политическими оппонентами Трампа. Полицией было заведено уголовное дело об избиении и краже видеокамеры.

I just finished the whole stream and you and Elijah were behaving very respectful and then that idiot showed up. I migh not like Trump, but it doesn’t take half a brain cell to know what those guys did to you was disgusting! — Jaime ????????????????????️‍???? (@Xjaime1X) July 27, 2018

Голливудская Аллея славы открыта в 1958 году и к настоящему времени на ней насчитывается более 2600 мемориальных тротуарных плит с изображением именной звезды в честь актеров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных и реальных персонажей, и многих других за их вклад в индустрию развлечения и искусства.