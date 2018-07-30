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Штаб морских сил ЕС переедет из Британии в Испанию
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    Штаб морских сил ЕС переедет из Британии в Испанию

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    Штаб морских сил ЕС переедет из Британии в Испанию

    Брюссель, 30 июля. Европейский союз объявил о решении продлить мандат операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали. Как говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза, оперативный штаб морских сил ЕС будет переведен из Британии в Испанию с марта следующего года.

    Согласно приведенным данным, мандат операции EU NAVFOR «Аталанта» продлен до 31 декабря 2020 года​​​. Кроме того, оперативный штаб ВМС Евросоюза по решению Совета с 29 марта 2019 года будет перемещен из Нортвуда (Великобритания) в Брест (Франция) и Роту (Испания)  для Центра морской безопасности в регионе Африканского рога.

    Вице-адмирал испанских ВМС Антонио Марторелл Лакаве станет новым оперативным командующим с конца марта следующего года.

    Основной задачей операции «Атланта» является конвоирование судов, используемых миротворческой миссией ООН в Сомали, а также гражданских судов, доставляющих в Сомали гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

    Автор: Тимур Румянцев
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