Штаб морских сил ЕС переедет из Британии в Испанию

Брюссель, 30 июля. Европейский союз объявил о решении продлить мандат операции по борьбе с пиратством у побережья Сомали. Как говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза, оперативный штаб морских сил ЕС будет переведен из Британии в Испанию с марта следующего года.

Согласно приведенным данным, мандат операции EU NAVFOR «Аталанта» продлен до 31 декабря 2020 года​​​. Кроме того, оперативный штаб ВМС Евросоюза по решению Совета с 29 марта 2019 года будет перемещен из Нортвуда (Великобритания) в Брест (Франция) и Роту (Испания) для Центра морской безопасности в регионе Африканского рога.

Вице-адмирал испанских ВМС Антонио Марторелл Лакаве станет новым оперативным командующим с конца марта следующего года.

Основной задачей операции «Атланта» является конвоирование судов, используемых миротворческой миссией ООН в Сомали, а также гражданских судов, доставляющих в Сомали гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы ООН.