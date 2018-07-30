Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»

Москва, 30 июля. Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук экстрадирован из Германии в РФ.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, в настоящее время Ковальчук находится в СИЗО «Матросская Тишина».

Юрист не стал уточнять, когда именно Германия выдала России его подзащитного. Однако адвокаты Ковальчука в ФРГ не были уведомлены об экстрадиции, в связи с чем обжаловали данное решение, передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что возможный организатор поставок более 360 килограмм кокаина из Аргентины в РФ и Европу находился в розыске по линии Интерпола. Позже в Кремле заявили, что не обладают никакой информацией о ходе расследования «кокаинового дела».