Меню
Весь мир
Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»
Весь мир
В США рассказали о многолетней тайной слежке за авиапассажирами
Следующая новость
Загрузка...

    Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»

    62

    Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела»

    Москва, 30 июля. Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук экстрадирован из Германии в РФ.

    По словам адвоката Владимира Жеребенкова, ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, в настоящее время Ковальчук находится в СИЗО «Матросская Тишина». 

    Юрист не стал уточнять, когда именно Германия выдала России его подзащитного. Однако адвокаты Ковальчука в ФРГ не были уведомлены об экстрадиции, в связи с чем обжаловали данное решение, передает ТАСС.

    В феврале сообщалось, что возможный организатор поставок более 360 килограмм кокаина из Аргентины в РФ и Европу находился в розыске по линии Интерпола. Позже в Кремле заявили, что не обладают никакой информацией о ходе расследования «кокаинового дела».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.