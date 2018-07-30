Иранская делегация планирует обсудить с де Мистурой в Сочи возвращение беженцев в Сирию

Сочи, 30 июля. Иранская делегация встретится в понедельник со специальным посланником Организации объединенных наций Стаффаном де Мистурой, планируется обсудить с ним вопрос возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом рассказал источник в делегации Ирана.

По словам собеседника, иранская делегация собирается обсудить вопрос об облегчении возвращения беженцев в Сирию, передает РИА Новости.

«Делегация встретится сегодня с де Мистурой», — подчеркнул источник.

Напомним, очередной, десятый по счету раунд переговоров на астанинской платформе начинается в понедельник и продлится до 31 июля. В нем будут участвовать делегации стран — гарантов урегулирования ситуации в Сирии (РФ, Иран, Турция — Прим.ФАН), ООН, а также представители сирийской власти и оппозиции САР.