«Укрзализныця» купила в России наградные знаки «Почетный железнодорожник»

Киев, 30 июля. Государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») заключило контракт с филиалом «Российских железных дорог» на поставку наградных знаков для железнодорожников. Информация об этом содержится на украинском сайте электронных государственных закупок Prozorro.

Согласно контракту, РЖД должны осуществить поставку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму в размере более 181 тысячи рублей. Кроме того, в комплект к наградному знаку прилагается удостоверение из кожи. Контракт был подписан 26 июля, «Укрзализныця» получит наградные знаки до конца 2018 года.

Стоит отметить, что несколько последних лет Киев ведет политику, направленную на разрыв торговых связей с Россией. Однако согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.