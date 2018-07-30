Меню
Украина
«Укрзализныця» купила в России наградные знаки «Почетный железнодорожник»
Весь мир
В США рассказали о многолетней тайной слежке за авиапассажирами
Следующая новость
Загрузка...

    «Укрзализныця» купила в России наградные знаки «Почетный железнодорожник»

    158

    «Укрзализныця» купила в России наградные знаки «Почетный железнодорожник»

    Киев, 30 июля. Государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») заключило контракт с филиалом «Российских железных дорог» на поставку наградных знаков для железнодорожников. Информация об этом содержится на украинском сайте электронных государственных закупок Prozorro.

    Согласно контракту, РЖД должны осуществить поставку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму в размере более 181 тысячи рублей. Кроме того, в комплект к наградному знаку прилагается удостоверение из кожи. Контракт был подписан 26 июля, «Укрзализныця» получит наградные знаки до конца 2018 года.

    Стоит отметить, что несколько последних лет Киев ведет политику, направленную на разрыв торговых связей с Россией. Однако согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.