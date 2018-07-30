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Украина заявила протест из-за визита Медведева в Крым
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    Украина заявила протест из-за визита Медведева в Крым

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    Украина заявила протест из-за визита Медведева в Крым

    Киев, 30 июля. Украинский МИД выразил протест Москве из-за визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Крым. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

    Уточняется, что речь идет о поездке Медведева в Крым и Севастополь 28-29 июля этого года. Представители МИД подчеркнули, что считают недопустимым пребывание российских политиков и чиновников на полуострове без согласования с Украиной.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ после госпереворота на Украине в 2014 году. Крымчане отказались признавать новые киевские власти и провели референдум, по итогам которого абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

    Однако Киев считает волеизъявление людей нелегитимным и не оставляет своих территориальных притязаний на полуостров, требуя от своих западных партнеров введения санкций против Крыма, а также европейские компаний, работающих там.

    Президент РФ Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, а в 2018 году в интервью Андрею Кондрашову заверил, что полуостров Украине не вернут никогда.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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