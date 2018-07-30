Пассажиропоток в Крым растет на 5 млн человек в год

Севастополь, 30 июля. Пассажиропоток в Крым ежегодно растет в среднем на 5 млн человек. Такие данные в понедельник привел министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что в результате действия федеральной программы развития Крыма число пассажиров авиатранспорта растет на миллион человек каждый год, число пассажиров поездов — на 4 млн человек. Минэкономразвития также отмечает рост торговых показателей. Так, пример, объем грузоперевозок за год вырос до 13 млн тонн.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Орешкин предложил продлить срок действия программы развития Крыма и увеличить ее финансирование.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.