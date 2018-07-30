Военные массово увольняются из армии Украины

Киев, 30 июля. Украинские военные массово увольняются из армии из-за низких зарплат.

Так, около 20 тысяч военных планируют уйти с военной службы до конца 2018 года. Об этом глава Минобороны Украины Степан Полторак написал в письме премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Ukrainian Military Pages.

Основная причина увольнения – низкий уровень военного обеспечения. В настоящий момент минимальная зарплата рядового составляет 280 долларов, а у офицера — 411 долларов. К октябрю 2018 года Минобороны Украины планирует поднять зарплату рядовым до 336 долларов, а офицерам — до 570 гривен. Однако это станет возможно, если государство выделит из бюджета 168 миллионов долларов.

Отметим, что с января по июнь 2018 года из вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч человек.