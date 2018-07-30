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Военные массово увольняются из армии Украины
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    Военные массово увольняются из армии Украины

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    Военные массово увольняются из армии Украины

     Киев, 30 июля. Украинские военные массово увольняются из армии из-за низких зарплат.

    Так, около 20 тысяч военных планируют уйти с военной службы до конца 2018 года. Об этом глава Минобороны Украины Степан Полторак написал в письме премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Ukrainian Military Pages.

    Основная причина увольнения – низкий уровень военного обеспечения. В настоящий момент минимальная зарплата рядового составляет 280 долларов, а у офицера — 411 долларов. К октябрю 2018 года Минобороны Украины планирует поднять зарплату рядовым до 336 долларов, а офицерам — до 570 гривен. Однако это станет возможно, если государство  выделит из бюджета 168 миллионов долларов.

    Отметим, что  с января по июнь 2018 года из вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч человек.

    Автор: Денис Коробейников
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