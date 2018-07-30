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«Сережа обладал русской душой»: коллега Шеховцова прокомментировал смерть актера
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    «Сережа обладал русской душой»: коллега Шеховцова прокомментировал смерть актера

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    «Сережа обладал русской душой»: коллега Шеховцова прокомментировал смерть актера

    Москва, 30 июля. В Москве в понедельник скончался актер Сергей Шеховцов. Он был известен участием в таких сериалах, как «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики».

    Свои соболезнования в связи со смертью Шеховцова выразил заслуженный артист РФ Владислав Ветров.

    «Сережа — мой товарищ, которого я искренне любил. Это удивительной органики человек. С природным обаянием, которое так редко встречается в актерской среде. Добрейшей души человек. В подобные минуты всегда трудно осознать все, что произошло. Бывают такие люди, очень близкие любым слоям населения — народный тип. Сережа в полной мере обладал такой русской душой», — сказал Ветров в интервью RT

    Напомним, о смерти театрального и киноактера Сергея Шеховцова ранее рассказали представители театра «Современник». Актер, известный по ролям в сериалах «Дальнобойщики»,« Жизнь и судьба» и «Марш Турецкого», скончался от сердечного приступа, отправившись гулять с собакой.

    Автор: Федор Веснин
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