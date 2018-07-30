Немного постебался: украинский легкоатлет объяснил дисквалификацию за критику экипировки

Киев, 30 июля. Украинский легкоатлет Антон Грабовский дисквалифицирован национальной федерацией за «неэтичные высказывания» относительно формы сборной Украины, которая была предоставлена техническим партнером. Об этом сообщается на сайте организации.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) отстранила от участия в соревнованиях спортсмена на шесть месяцев, поскольку его высказывания «поставили под угрозу» деловые соглашения между спонсором и сборной Украины.

Сам спортсмен выразил недоумение по поводу дисквалификации и подчеркнул, что «никого не оскорблял».

«Я никого не оскорбил. Я просто немного постебался. Но, надеюсь, не хамлю. Если серьезно, то я не считаю форму плохой. Есть просто некоторые нюансы», — отметил он.

Напомним, ранее Грабовский на своем Youtube-канале разместил снимок экипировки сборной и иронично отозвался о ее качестве.

Отмечается, что отстранение действует с 22 июля текущего года.