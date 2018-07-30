Всеобщие выборы проходят в Зимбабве без нарушений

Хараре, 30 июля. В Зимбабве стартовали президентские и парламентские выборы. Впервые они проходят без участия Роберта Мугабе, который почти 40 лет занимал пост лидера страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В семь утра были открыты 90% УИКов. На несколько участков привезли неправильные бюллетени. В выборах принимают участие почти 5 млн 500 тыс. человек. Выборы проходят без нарушений, в избирательных комиссиях сообщают о высокой явке, однако точные числа пока неизвестны.

По данным AFP, на выборах уже проголосовал и сам Роберт Мугабе.

В настоящее время полиция и межпартийный комитет собирают информацию о выступлениях в день тишины со стороны двух кандидатов. Всего за пост главы государства борются 23 кандидата, результаты объявят 4 августа.

Мугабе ушел в отставку 21 ноября 2017 года после массовых протестов и давления со стороны военных и партии ZANU-PF.