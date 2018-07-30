Меню
Политика
Всеобщие выборы проходят в Зимбабве без нарушений
Политика
МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару
Следующая новость
Загрузка...

    Всеобщие выборы проходят в Зимбабве без нарушений

    44

    Всеобщие выборы проходят в Зимбабве без нарушений

    Хараре, 30 июля. В Зимбабве стартовали президентские и парламентские выборы. Впервые они проходят без участия Роберта Мугабе, который почти 40 лет занимал пост лидера страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В семь утра были открыты 90% УИКов. На несколько участков привезли неправильные бюллетени.  В выборах принимают участие почти 5 млн 500 тыс. человек.  Выборы проходят без нарушений, в избирательных комиссиях сообщают о высокой явке, однако точные числа пока неизвестны.

    По данным AFP, на выборах уже проголосовал и сам Роберт Мугабе.

    Всеобщие выборы проходят в Зимбабве без нарушений

    В настоящее время полиция и межпартийный комитет собирают информацию о выступлениях в день тишины со стороны двух кандидатов. Всего за пост главы государства борются 23 кандидата, результаты объявят 4 августа.

    Мугабе ушел в отставку 21 ноября 2017 года после массовых протестов и давления со стороны военных и партии ZANU-PF.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.