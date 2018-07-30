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Адвокат попросила госзащиты для избитого заключенного Ярославской колонии
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    Адвокат попросила госзащиты для избитого заключенного Ярославской колонии

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    Адвокат попросила госзащиты для избитого заключенного Ярославской колонии

    Москва, 30 июля. Адвокат Ирина Бирюкова попросила предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову.

    «Сегодня отправила в СК РФ заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову. В плане юридической защиты нет никаких проблем. В плане обеспечения физической защиты — мы обеспечить не можем и не доверяем тюремному начальству», — пишет она в Facebook.

    По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить в тюрьме и выдать преступление за суицид. В связи с эти заключенный не покидает одиночной камеры и постоянно находится под видеонаблюдением. Он также просит не выводить его из камеры без сопровождения адвоката.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ирина Бирюкова была вынуждена временно покинуть Россию из-за угроз расправы, поступающих в ее адрес. Скандал вокруг ярославской ИК-1 возник после того, как в Сети появилось видео, на котором сотрудники колонии жестоко избивают заключенных. Федеральная служба исполнения наказаний России начала проверку по данному факту.

    Автор: Антон Соколов
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