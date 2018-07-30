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Символ перемен: в России оценили похвалу Крымскому мосту от украинки Монтян
Общество
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    Символ перемен: в России оценили похвалу Крымскому мосту от украинки Монтян

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    Стал символом перемен: в России отреагировали на похвалу Крымского моста со стороны украинки

    Украинский адвокат Татьяна Монтян высоко оценила Крымский мост, побывав в Керчи.

    «Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит», — сказала она в интервью YouTube-каналу Topinform.

    Монтян добавила, что после завершения строительства трассы «Таврида» и запуска движения железнодорожного транспорта по мосту «будет полный кайф»

    Крымский политолог Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей положительно оценил слова Монтян.

    «С одной стороны, подобная реакция приятна, но с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Потому что Крымский мост, который мы так долго ждали, является не только удобной транспортной артерией, он также является стратегически важным объектом», — говорит эксперт.

    Стал символом перемен: в России отреагировали на похвалу Крымского моста со стороны украинки

    По словам собеседника агентства, многие люди, особенно те, которые проживают в близлежащих регионах, получили возможность приехать на полуостров, к примеру, на выходные.

    «Это сооружение выполняет не только свою прямую функцию — оно стало символом перемен. Я думаю, среди жителей юга Украины и не только есть немало желающих приехать в Крым», — констатирует Александр Форманчук.

    Он также выразил уверенность в том, что несмотря на ту русофобию, которую пытается нагнетать официальный Киев, украинцев по прежнему тянет в Крым.

    «Попытки нагнетать русофобские настроения, конечно, играют определенную роль, в частности, вызывают определенные опасения среди жителей Украины. Тем не менее существует немалое количество людей, которые все равно приезжают и будут приезжать», — заключил крымский политолог.

    Крым вновь стал российским регионом в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на легитимность референдума, украинские власти всячески отрицают его законность и используют в качестве аргумента в своей антироссийской риторике.

    Автор: Михаил Блинов
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