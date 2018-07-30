Новый банк развития БРИКС откроет России новые перспективы

Йоханнесбург, 30 июля. Россия получит благодаря Новому банку развития БРИКС дополнительные финансовые ресурсы и экспертизу инфраструктурных проектов, полагает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В ходе саммита БРИКС в ЮАР министр пояснил, что имеет в виду не только транспортные проекты или дополнительные возможности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и перспективы в целом ряде других областей, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, политическое решение о создании банка лидеры БРИКС приняли в марте 2013 года в ходе пятого саммита группы стран. В июле 2014 года была подписана Декларация о его создании, а в марте 2015 года президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о создании Нового банка развития БРИКС.

Сам по себе банк выступает международной финансовой организацией, целью которой является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Ранее глава России рассказал, в чем выступает огромное преимущество БРИКС по сравнению с другими международными организациями.