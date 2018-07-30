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Медведев предложил обсудить повышение господдержки малого бизнеса в Крыму на 500 млн рублей
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    Медведев предложил обсудить повышение господдержки малого бизнеса в Крыму на 500 млн рублей

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    Медведев предложил обсудить повышение господдержки малого бизнеса в Крыму на 500 млн рублей

    Москва, 30 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал интересным предложение о докапитализации крымских организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса. Об этом он рассказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    По словам председателя правительства, есть предложение о докапитализации на полмиллиарда рублей​​​. Медведев считает, что доступные кредиты положительно повлияют на деловую активность, упростят старт бизнеса.

    Ранее в Севастополе рассказали, как государство поддерживает малый бизнес в Крыму. Крымчане, которые хотят открыть свое дело, могут пройти обучение в рамках госпрограммы по самостоятельному трудоустройству и получить финансовую помощь. Об этом рассказал в соцсетях житель Севастополя Даниил Безуглый.

    «В Севастополе в центре занятости есть госпрограмма по самостоятельному трудоустройству: обучают на предпринимателя, пишешь и защищаешь бизнес-план, получаешь безвозмездно финпомощь 100 тысяч рублей. Условие — тратить только на указанные цели (аренда помещения, покупка оборудования и т.п.), не закрывать ИП год, заплатить налоги», — рассказал бизнесмен.

    Медведев предложил обсудить повышение господдержки малого бизнеса в Крыму на 500 млн рублей

     

    Автор: Алия Садыкова
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