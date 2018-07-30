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Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни
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    Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни

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    Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни

    Москва, 30 июля. В Москве на 57-м году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Шеховцов. Об этом сообщается на странице театра «Современник» в Facebook.

    Актер скончался от сердечного приступа во время прогулки с собакой. Коллектив театра «Современник» выразил соболезнования родным и близким Шеховцова.

    «У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — говорится в сообщении.

    Шеховцов начал играть в театре «Современник» еще в юности. Широкую известность он получил благодаря участию в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим». Кроме того, известен своими ролями в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», а также «Жизнь и судьба».

    Автор: Артем Никулин
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