«Им надо, чтобы в Донбассе полыхало»: эксперт объяснил массовое увольнение офицеров из ВСУ
В первые шесть месяцев 2018 года из рядов украинской армии уволилось 11 тысяч офицеров и контрактников, а до конца года ВСУ покинет еще 18 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
По словам главы Минобороны Украины, причина увольнения офицеров и контрактников — это низкое денежное довольствие. Поэтому оборонное ведомство просит увеличить финансирование армии на 4,5 миллиарда гривен, чтобы повысить денежное обеспечение военных с 1 октября 2018 года.
Если правительство Украины удовлетворит просьбу Минобороны, то минимальное денежное обеспечение рядовому составу поднимется с 7,5 до девяти тысяч гривен, а офицерскому составу — до 15,3 тысячи гривен. В пересчете на рубли это 21,1 и 35,9 тысячи рублей соответственно.
Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил, что зарплаты в украинской армии мизерные, а потому массовые увольнения оттуда — дело привычное.
«Зарплаты в украинской армии совершенно мизерные. Законы принимается таким образом, что если ты участвуешь в боевых действиях, и тебе оторвало руку или ногу, ты ничего за это не получишь. Потому что там идут манипуляции терминами. А все дело в том, что армия действующему украинскому правительству не нужна. А раз Киеву не нужна армия, то они и не стараются никого удерживать в ней зарплатами и условиями», — заметил Александр Жилин.
По словам военного эксперта, в Киеве понимают, что на них никто не собирается нападать, им ничего не угрожает.
«В действительности Киев использует армию, чтобы распиливать бюджет. Все, что сегодня связано с финансами и законодательством на Украине — это следствие предстоящих выборов, и каждый министр должен внести свою долю в банду, которая его назначила. Поэтому Полторак готовит почву, чтобы «дербанить» армию. Ни о какой заботе о бойцах и желании их удержать речи не идет», — считает Александр Жилин.
По его мнению, конфликт в Донбассе играет на руку «банде, захватившей власть в Киеве в 2014 году». Но еще больше он нужен хозяевам этой оккупационной власти.
«Им надо, чтобы в Донбассе стреляло и полыхало. И за это они наделили своих ставленников в Киеве правом грабить. Англосаксы, устанавливая свой режим, где бы то ни было, дают этому режиму право грабить. Но когда они меняют кровавых диктаторов, то все награбленное ими передают преемникам как переходящий приз. Это легко проверить, почитав историю. Так что пусть Порошенко, Полторак и прочие не думают, что их нули останутся на их счетах. Такова технология», — добавил Александр Жилин.