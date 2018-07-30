«Им надо, чтобы в Донбассе полыхало»: эксперт объяснил массовое увольнение офицеров из ВСУ

В первые шесть месяцев 2018 года из рядов украинской армии уволилось 11 тысяч офицеров и контрактников, а до конца года ВСУ покинет еще 18 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

По словам главы Минобороны Украины, причина увольнения офицеров и контрактников — это низкое денежное довольствие. Поэтому оборонное ведомство просит увеличить финансирование армии на 4,5 миллиарда гривен, чтобы повысить денежное обеспечение военных с 1 октября 2018 года.

Если правительство Украины удовлетворит просьбу Минобороны, то минимальное денежное обеспечение рядовому составу поднимется с 7,5 до девяти тысяч гривен, а офицерскому составу — до 15,3 тысячи гривен. В пересчете на рубли это 21,1 и 35,9 тысячи рублей соответственно.

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил, что зарплаты в украинской армии мизерные, а потому массовые увольнения оттуда — дело привычное.

«Зарплаты в украинской армии совершенно мизерные. Законы принимается таким образом, что если ты участвуешь в боевых действиях, и тебе оторвало руку или ногу, ты ничего за это не получишь. Потому что там идут манипуляции терминами. А все дело в том, что армия действующему украинскому правительству не нужна. А раз Киеву не нужна армия, то они и не стараются никого удерживать в ней зарплатами и условиями», — заметил Александр Жилин.

По словам военного эксперта, в Киеве понимают, что на них никто не собирается нападать, им ничего не угрожает.

«В действительности Киев использует армию, чтобы распиливать бюджет. Все, что сегодня связано с финансами и законодательством на Украине — это следствие предстоящих выборов, и каждый министр должен внести свою долю в банду, которая его назначила. Поэтому Полторак готовит почву, чтобы «дербанить» армию. Ни о какой заботе о бойцах и желании их удержать речи не идет», — считает Александр Жилин.

По его мнению, конфликт в Донбассе играет на руку «банде, захватившей власть в Киеве в 2014 году». Но еще больше он нужен хозяевам этой оккупационной власти.