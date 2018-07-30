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СМИ рассказали о встречах талибов с представителями администрации США
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    СМИ рассказали о встречах талибов с представителями администрации США

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    США впервые без посредников провели переговоры с членами движения «Талибан»

    Москва, 30 июля. Представители американской администрации три раза за последние три месяца встречались с членами движения «Талибан»1 (деятельность организации запрещена в России).

    По словам источника Financial Times, талибы беспрепятственно проехали из Пакистана в Катар на переговоры. Он отметил, что в Исламабаде знали о передвижении талибов по территории страны.

    О том, что представители американской администрации встречались высокопоставленными членами «Талибана», также сообщило агентство Associated Press. Однако по словам источника, это были первые прямые переговоры между ними.

    Напомним, что 20 июля боевики «Талибана» убили 30 сотрудников безопасности Афганистана. После этого афганские власти объявили об окончании перемирия с боевиками. Силы безопасности Афганистана продолжили военные операции против талибов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
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