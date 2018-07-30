Автоэксперты составили топ-10 самых популярных машин в Европе

Москва, 30 июля. Автомобильные эксперты Focus2Move проанализировали европейский рынок и составили топ-10 самых популярных легковых машин по итогам первых шести месяцев текущего года.

Первую строчку рейтинга занял немецкий Volkswagen Golf, который за указанный период разошелся в количестве 291,5 тыс. штук, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Второе место в списке занял французский Renault Clio с 207 тыс. проданных автомобилей, что на 2,5% больше, чем год назад. Бронза рейтинга досталась хетчбэку Volkswagen Polo — 203 тыс. авто. Далее по списку идут Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan — 162 тыс. и 159,5 тыс. автомобилей соответственно.

Также в список попали японский Nissan Qashqai, чешская Skoda Octavia, французский Peugeot 208, американский Ford Focus и французский Citroen C3.

Как отметили эксперты, больше всего упали продажи модели Ford Focus.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых доступных автомобилей до 500 тыс. рублей на российском рынке.