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Пользователи Android смогут использовать ночной режим в YouTube
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    Пользователи Android смогут использовать ночной режим в YouTube

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    Пользователи Android смогут использовать ночной режим в YouTube

    Сеул, 30 июля. Пользователи гаджетов на ОС Android смогут использовать ночной режим в приложении YouTube.

    Разработчики сделали приложение YouTube удобным для использования в ночное время суток. На этот период фон становится темно-серым, а текст подписи к роликам, наоборот, белым.

    Пользователи ОС iOS смогли оценить это предложение сотрудников американской компании Google уже в марте этого года.

    Как объясняют авторы идеи, смена цветов текста и фона в ночном режиме в приложении позволяет уменьшать нагрузку на глаза зрителей. Эта функция наиболее оптимальна для использования видеохостинга при просмотре записей в помещении с плохим освещением или ночью.

    Пользователи Android смогут использовать ночной режим в YouTube

    Автор: Катерина Иванова
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