Пользователи Android смогут использовать ночной режим в YouTube

Сеул, 30 июля. Пользователи гаджетов на ОС Android смогут использовать ночной режим в приложении YouTube.

Разработчики сделали приложение YouTube удобным для использования в ночное время суток. На этот период фон становится темно-серым, а текст подписи к роликам, наоборот, белым.

Пользователи ОС iOS смогли оценить это предложение сотрудников американской компании Google уже в марте этого года.

Как объясняют авторы идеи, смена цветов текста и фона в ночном режиме в приложении позволяет уменьшать нагрузку на глаза зрителей. Эта функция наиболее оптимальна для использования видеохостинга при просмотре записей в помещении с плохим освещением или ночью.