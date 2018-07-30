Меню
Россия
Путин распорядился отпраздновать 150-летие со дня рождения Бунина
Политика
МИД РФ отреагировал на релиз канцелярии Мэй по Катару
Следующая новость
Загрузка...

    Путин распорядился отпраздновать 150-летие со дня рождения Бунина

    62

    Путин распорядился отпраздновать 150-летие со дня рождения Бунина

    Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2020 году празднование 150-летия со дня рождения отечественного поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Учитывая выдающийся вклад» Бунина в отечественную и мировую культуру, Кабмину РФ поручено создать оргкомитет по подготовке, составлению плана и проведению праздничных мероприятий. Региональные власти также примут участие в намеченном торжестве.

    Путин распорядился отпраздновать 150-летие со дня рождения Бунина

    Напомним, русский поэт и писатель родился 10 октября 1870 года в Воронеже. В 1933 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Произведения Бунина вошли в обязательную программу для изучения в среднеобразовательных школах и высших учебных заведениях и признаны одними из лучших и выдающихся в отечественной литературе.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.