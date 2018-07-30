Путин распорядился отпраздновать 150-летие со дня рождения Бунина

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2020 году празднование 150-летия со дня рождения отечественного поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая выдающийся вклад» Бунина в отечественную и мировую культуру, Кабмину РФ поручено создать оргкомитет по подготовке, составлению плана и проведению праздничных мероприятий. Региональные власти также примут участие в намеченном торжестве.

Напомним, русский поэт и писатель родился 10 октября 1870 года в Воронеже. В 1933 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Произведения Бунина вошли в обязательную программу для изучения в среднеобразовательных школах и высших учебных заведениях и признаны одними из лучших и выдающихся в отечественной литературе.