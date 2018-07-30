«Органик», как в ЕС: Порошенко запретил обрезать крылья пчелиным маткам

Киев, 30 июля. Петр Порошенко утвердил требования об органическом производстве в стране. Как уточняет пресс-служба президента Украины, закон направлен на совершенствование украинского законодательства и его гармонизацию с действующими нормами ЕС.

Теперь украинские производители обязаны использовать преимущественно возобновляемые ресурсы, безопасные технологии и качественную воду. Запрещается применение ГМО, пестицидов синтетических веществ, транквилизаторов и методов электростимуляции животных.

Домашнюю птицу больше нельзя держать в клетках. Кроме того, ей нужно обеспечить доступ к ручью, пруду, озеру или бассейну. Еще один запрет коснулся пчеловодства. Так, пчелиным маткам нельзя обрезать крылья, уточняет местное издание Trust.ua.

Закон также устанавливает нормы по маркировке продукции. Она обязана соответствовать установленным нормам, если имеет отметка «органический», «биодинамичный», «экологический», «органик».