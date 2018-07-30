«Украинские вагоны забыты как страшный сон»: Москва выиграла спор с Киевом в ВТО

Российская Федерация выиграла в арбитражном суде ВТО спор с Украиной о фактическом запрете поставок железнодорожных вагонов и стрелочных переводов. Всемирная торговая организация согласилась с тем, что Россия имела право требовать соблюдения принятых мер безопасности железнодорожного транспорта. Федеральное агентство новостей выяснило, чем было продиктовано решение ВТО и почему претензии Украины практически не оказали влияния на железнодорожные перевозки в России.

Россия уже научилась жить без украинских вагонов, и вряд ли кто-то из железнодорожных операторов захочет снова брать на себя риски использования низкокачественной продукции украинских предприятий, считает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

«Украинские вагоны забыты как страшный сон. В 2014 году купившим их компаниям пришлось проводить капитальный ремонт вагонов, менять тележки, другие важные детали. Это значит практически заново вагон собрать. После этого украинские вагоны стало возможно безопасно эксплуатировать», — рассказал эксперт.

В 2013–2014 годах по сети российских железных дорог прокатилась череда аварий, причиной которых стало низкокачественное литье металлических деталей сделанных на Украине вагонов, тележки которых просто трескались на ходу.

«В ответ Украина создает проблемы для поставок российской железнодорожной продукции, — отметил собеседник ФАН. — Например, почти все крупные российские операторы были исключены из списка перевозчиков, которые могут использовать свой подвижной состав на территории Украины. Но здесь грузоотправители просто оперативно меняют свои логистические цепочки».

Для российского рынка уход украинской продукции остался незамеченным.

«Россия на сегодняшний день полностью самодостаточна по производству грузовых вагонов. Отказ от демпингующих украинских производителей с некачественным литьем я бы назвал положительным моментом. Муромский и Новосибирский заводы стрелочных переводов полностью покрывают потребности страны в стрелках, с качеством тоже проблем нет», — констатирует Павел Иванкин.

В 2014 году Россия перестала признавать сертификаты безопасности, выданные на произведенные на Украине грузовые вагоны и стрелочные переводы. Причиной стало низкое качество критически важных компонентов этой техники, в первую очередь вагонных тележек. Из-за низкого качества литья вагоны и стрелки слишком часто и неожиданно ломались. Украина опротестовала это решение в суде ВТО.

В результате поставки грузовых вагонов и стрелочных переводов украинского производства в Россию почти полностью остановились. По данным правительства Украины, общий экспорт железнодорожной продукции в Россию с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз — с 2,6 млрд до 95 млн долларов.

У Украины остается возможность подать апелляцию на решение суда ВТО.