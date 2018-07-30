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«Калашников» будет строить в Севастополе гражданские и военные суда
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    «Калашников» будет строить в Севастополе гражданские и военные суда

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    «Калашников» будет строить в Севастополе гражданские и военные суда

    Севастополь, 30 июля. Судостроительный завод «Вымпел», который входит в состав концерна «Калашников», начнет строительство военных и гражданских судов. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

    Минувшим утром представители Севастопольского морского порта и завода «Вымпел» подписали договор на аренду одной из производственных площадок порта сроком на 49 лет. На производственной площадке будет осуществляться строительство новых гражданских катеров «Комета», а также широкий спектре кораблей и судов военного и гражданского назначения. В ближайшее время завод начнет строительство двух новых катеров «Комета».

    Автор: Артем Никулин
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