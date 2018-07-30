Путин подписал указ о памятных мероприятиях к 20-летию подвига псковских десантников

Москва, 30 июля. В 2020 году в России пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-летию боя у высоты 776 в ходе Второй чеченской войны. 29 февраля 2000 года псковские десантники вступили в бой со значительно превосходящими по численности силами неприятеля в Аргунском ущелье.

«Постановляю провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», — отмечается в документе​, опубликованном на официальном правовом портале.

Напомним, в ходе сражения в Аргунском ущелье погибли 84 десантника, выжили только 6 бойцов. При этом героические действия псковских десантников не позволили 2,5 тысячи боевиков осуществить прорыв, несколько сотен террористов были ликвидированы.