«Все шевелится и хрустит»: в Липецкой области людей заселяют в коробки, обшитые сайдингом

В селе Пушкино Липецкой области граждан из аварийного жилья расселили в дачные домики, где летом нет воды, а зимой — тепла.

«Никогда, даже в лучшие советские годы, такими темпами и объемами не решалась проблема переселения людей из ветхого и аварийного жилья, никогда не выделялось столько средств на капитальный ремонт домов», — заявил глава администрации Липецкой области Олег Королев в далеком 2013 году.

В прессе начали выходить многочисленные сюжеты о передовых темпах реализации программы и о том, что принцип администрации — переселять людей только в новые современные дома. Именно это в прошлом году заявил в одном из своих интервью Александр Наролин, заместитель Королева. Федеральное агентство новостей выяснило, как это выглядит на практике в одном из районов Липецкой области.

Долгожданный рай

Переселение в десять новых домов поселка Пушкино состоялось в декабре 2014 года. Ключи новоселам вручали со всем пафосом большой победы: с красной ленточкой, воздушными шарами, торжественными речами местных чиновников и наградными грамотами для строителей, выполнивших работы в срок.

«Коттеджи дачного типа» (именно так обозначено новое жилье переселенцев в документах) внешне действительно выглядят симпатично и, несмотря на скромные размеры, современно. При виде такой обшитой сайдингом красоты с натяжными потолками, вчерашние обитатели аварийных бараков не верили своему счастью.

«Все новое, чистенькое, стены белые, крыши красные, — делится воспоминаниями жительница одного из этих домов Галина Машкова. — Есть водопровод, после печного отопления это казалось настоящим раем. Мы еще просто не знали, что нас ждет».

При заселении гражданам заранее посоветовали не открывать дверей и окон при сильном ветре, чтобы дом «не подняло». Это, конечно, навело их на некоторые подозрения, но всю тяжесть своего положения они поняли чуть позже.

Ветер, мыши и тревоги

На Пушкинской улице в поселке имени этого же великого поэта ветер — действительно серьезная угроза. Пока что он, конечно, не унес в неведомые дали ни одного дома, но по швам строения в буквальном смысле слова трещат.

Дело в том, что коттеджи построены из ДСП, практически без утепления полов и потолков, с многочисленными щелями. Сейчас отмостки домов уже начали разваливаться. Бетон, из которого они сделаны, настолько хрупок, что его можно раскрошить рукой.

«Когда поднимается ветер, треск и скрежет стоит страшный, — рассказывает Машкова. — Внук боится ко мне ездить. Когда я взяла к себе на зиму мою старенькую маму, она как-то просидела всю ночь в кресле без сна, все слушала, как трещит дом от ветра. А потом попросилась домой: очень испугалась. Все шевелится и хрустит так громко, что телевизор не слышно».

Практически сразу после заезда гражданам пришлось менять за свой счет водопроводные краны и замки, потому что они сломались. На большее у жителей этих «коттеджей» денег нет, и никаких гарантийных работ в домах они не припомнят.

Температурный режим в квартирах тоже не радует. Изо всех щелей дует, под крышами из тонких листов железа практически нет утепления, они протекают и не держат тепло. В некоторых коттеджах жители вынуждены были проделать дырки в натяжных потолках, чтобы скапливающаяся вода не продавливала поверхность и стекала в тазы.

Пол зимой промерзает и становится ледяным. Дома уже начали гнить, в них заводятся тараканы и мыши. Грызуны, кстати, регулярно проникают через полости стен под крышу. Там некоторые из них дохнут, другим удается прогрызать или находить дырки, чтобы просто падать с потолка прямо людям на головы.

Назад, в средневековье

С водой у жителей тоже все непросто: хваленый водопровод оказался с подвохом. Зимой в нем замерзают трубы. Чтобы этого избежать, жители вынуждены круглосуточно держать включенными газовые горелки, чтобы в доме была горячая вода и хоть какое-то паровое отопление.

Кто-то тратится на электричество для обогревателей. А летом напор вообще пропадает, и воды нет месяцами — ни в кранах, ни в туалетах. Тогда ее приходится добывать из колодца, который находится в полутора километрах от домов.

«У нас не было воды почти два месяца, все лето, дали только несколько дней назад, — рассказывает другая жительница Пушкинской улицы Вера Слепокурова. — Вроде, и башня водонапорная работала, но наши дома на холме, так что до нас она не доходила. И так каждое лето.

Если звоним — иногда привозят воду, а так надо идти с тачкой полтора километра до ближайшего колодца. Мы тут почти все пенсионеры, много ли мы принесем? У меня брат — инвалид безногий, половина тела парализована. Когда переезжали, думала, что хоть мыть его смогу. Оказалось, что все совсем плохо. Хоть колодец бы рядом, или речку, без воды совсем беда».

Дорога к домам не отсыпана и не асфальтирована, проехать сюда в дождь на машине трудно, и даже скорая помощь вовремя не доберется до граждан. Отдельной проблемой стала невозможность хранить запасы и садовую утварь: большинство переселенцев выживает благодаря натуральному хозяйству, на большее их пенсий и скромных заработков (если таковые имеются) не хватает.

«Мы живем в деревне, а у нас даже погреба нет! — возмущается Слепокурова. — Два мешка картошки спрятать некуда, лопаты и тяпки на улице валяются, гниют. Мы ведь что посадим, то и едим, живем натуральным хозяйством. Нам даже положить это некуда. Ни сараев, ни подсобок, ничего нет, как нам делать запасы? На пенсии не проживешь при таких тарифах.

Мы платим и за свет, и за газ, и за мусор по 2–3 тысячи в месяц. Это очень дорого для пенсионеров в деревне. У меня 8 600 рублей пенсия, летом платим поменьше, а как холодает — беда. Когда лопнула труба у колодца, так даже ее чинили за свой счет».

Красная цена

При всех этих вопиющих характеристиках, строительство «коттеджей» в Пушкино обошлось не очень-то и дешево. Стоимость одного квадратного метра здесь составляла в 2013-2014 годах примерно 28 550 рублей. Для сравнения, в деревне Талицкий Чамлык той же Липецкой области за меньшие деньги граждан переселили из аварийного жилья в крепкие кирпичные дома.

Еще дешевле обошлось переселение в каменные многоквартирные дома в Лебедяни, где каждый квадратный метр в те же годы обошелся в 28 141 рубль. Кроме того, в соответствии с приказом Управления сельского хозяйства Липецкой области от 25 марта 2013 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Липецкой области на 2013 год» средняя рыночная стоимость квадратного метра в селах под Липецком составляет 21 413 рублей.

Все это наводит на подозрения, что при заселении людей в коробки, обшитые сайдингом, имел место факт мошенничества. Иначе трудно объяснить, почему местная администрация приняла и ввела в эксплуатацию дома, не выдерживающие никакой критики, и ни один представитель правительства Липецкой области не взял этот вопиющий случай под свой контроль.

«20 семей заселили в дома, находящиеся фактически в аварийном состоянии, — прокомментировал ФАН вопиющую ситуацию Ростислав Антонов, председатель правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». — Я бы хотел, чтобы как-нибудь зимой члены липецкого правительства и профильного руководства области на месяц поменялись с этим гражданами жильем.

Это для них был бы прекрасный опыт, возможность понять, каково жить в таких условиях. Да, это малообеспеченные граждане, почти все пожилые. Большинство из переселенцев Пушкино не умеет пользоваться интернетом и не умеет отправлять SMS. Они практически ничего не знают о своих правах и о том, как их защищать. Эти люди просто не могли подать сигнал бедствия, пойти дальше главы местного сельсовета»

По итогам репортажа Федеральное агентство новостей обратилось в прокуратуру Липецкой области. Как и следовало ожидать, переселенцы с Пушкинской улицы до нее не добрались. На обращение ФАН в прокуратуре приняли решение провести проверку и выяснить, что же происходит в поселке имени великого русского поэта, и почему там граждане Российской Федерации до сих пор не могут распрощаться со средневековьем.