Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой

Севастополь, 30 июля. Скоростные пассажирские суда «Кометы» запустили сегодня между Севастополем и Ялтой. Навигацию открыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Торжественная церемония прошла в морском порту Севастополя. Медведев дважды ударил в колокольчик, установленный напротив скоростного судна, а после вместе с гостями поднялся на борт. Находясь на «Комете», Медведев осмотрел салон для пассажиров и поднялся в рубку капитана. Командир судна Илларион Мироненко рассказал ему, что уже в следующем году запланировано производство еще двух подобных «Комет», при этом у них могут быть улучшены подводные крылья, разработки уже имеются.

«Намечается оснастить их системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия морской качки», — пояснил он.

После того, как «Комета» вернулась к причалу, Медведев выразил надежду, что это судно войдет в серию и станет удобным средством передвижения для крымчан и отдыхающих на полуострове.

Как уточняет РИА Новости, ожидается, что «Кометы» будут регулярно курсировать по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь, поездка займет около двух часов.