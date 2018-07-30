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Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
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    Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой

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    Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой

    Севастополь, 30 июля. Скоростные пассажирские суда «Кометы» запустили сегодня между Севастополем и Ялтой. Навигацию открыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Торжественная церемония прошла в морском порту Севастополя. Медведев дважды ударил в колокольчик, установленный напротив скоростного судна, а после вместе с гостями поднялся на борт. Находясь на «Комете», Медведев осмотрел салон для пассажиров и поднялся в рубку капитана. Командир судна Илларион Мироненко рассказал ему, что уже в следующем году запланировано производство еще двух подобных «Комет», при этом у них могут быть улучшены подводные крылья, разработки уже имеются.

    «Намечается оснастить их системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия морской качки», — пояснил он.

    После того, как «Комета» вернулась к причалу, Медведев выразил надежду, что это судно войдет в серию и станет удобным средством передвижения для крымчан и отдыхающих на полуострове.

    Как уточняет РИА Новости, ожидается, что «Кометы» будут регулярно курсировать по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь, поездка займет около двух часов.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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