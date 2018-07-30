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«Нам страшно?»: Украине не хватило солярки и характера для ответа России на Азове
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    «Нам страшно?»: Украине не хватило солярки и характера для ответа России на Азове

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    «Нам страшно?»: Украине не хватило солярки и характера для ответа России на Азове

    Киев, 30 июля. Украинские пограничники никак не могут противостоять России в Азовском море. Об этом заявил эксперт украинской некоммерческой организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

    По его словам, Россия продолжает задерживать корабли, идущие на или с Украины. В понедельник, к примеру, ФСБ России задержала сухогруз, направляющийся из Мариуполя в Турцию, а также балкер, идущий из Мариуполя в Италию. При этом украинские пограничники не могут ничем ответить, поскольку им не хватает топлива, чтобы выйти в море, или сотрудникам Госпогранслужбы слишком страшно.

    «Никто этому не сопротивляется, даже не пытается. «Они имеют право». И мы, но не пользуемся. Потому что у кого-то нет: или солярки, или характера, или страшно?» — отмечает Клименко в своем блоге.

    Напомним, что досмотры украинских судов в Азовском море начались после того, как украинские пограничники захватили российское судно «Норд», которое было приписано к Крыму. В России действия Киева расценили как пиратство на море.

    Автор: Антон Соколов
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