Меню
ФАН-ТВ
Посольство Великобритании в Петербурге осталось без флага. ФАН-ТВ
Общество
Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство Великобритании в Петербурге осталось без флага. ФАН-ТВ

      /  Обновлено: 
    158

    О том, что Россия закрывает британское Генконсульство в Петербурге, стало известно еще в середине марта. Ранее были высланы 23 сотрудника посольства Британии в Москве, и Британский совет в России прекратил свою работу. Сегодня же в Северной столице демонстративно спустили знамя Туманного Альбиона.

    В Петербурге Генконсульство работало на протяжении 26 лет. Оно было открыто 17 июля 1992 года и прежде располагалось в отеле «Европа». Закрытие консульства стало ответной мерой МИД РФ на высылку российских дипломатов из Великобритании, а также заморозку межгосударственных контактов. Напомним, Россию бездоказательно обвиняют в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    Посольство Великобритании в Петербурге осталось без флага. ФАН-ТВ

    Власти Петербурга заявили, что не ожидают значительного сокращения турпотока после закрытия британского консульства. Представительство в Петербурге на протяжении многих лет не занималось оформлением виз. Документы уходили напрямую в Москву. Получение разрешения на въезд никогда не было дешевым удовольствием и требовало большого количества бумаг, срок оформления – не менее трех недель. Что касается самих британцев, то для них в Санкт-Петербурге действует система 72-часового безвизового въезда. Ею могут воспользоваться пассажиры круизных судов и паромов.

     

    Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.