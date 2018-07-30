Посольство Великобритании в Петербурге осталось без флага. ФАН-ТВ

О том, что Россия закрывает британское Генконсульство в Петербурге, стало известно еще в середине марта. Ранее были высланы 23 сотрудника посольства Британии в Москве, и Британский совет в России прекратил свою работу. Сегодня же в Северной столице демонстративно спустили знамя Туманного Альбиона.

В Петербурге Генконсульство работало на протяжении 26 лет. Оно было открыто 17 июля 1992 года и прежде располагалось в отеле «Европа». Закрытие консульства стало ответной мерой МИД РФ на высылку российских дипломатов из Великобритании, а также заморозку межгосударственных контактов. Напомним, Россию бездоказательно обвиняют в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Власти Петербурга заявили, что не ожидают значительного сокращения турпотока после закрытия британского консульства. Представительство в Петербурге на протяжении многих лет не занималось оформлением виз. Документы уходили напрямую в Москву. Получение разрешения на въезд никогда не было дешевым удовольствием и требовало большого количества бумаг, срок оформления – не менее трех недель. Что касается самих британцев, то для них в Санкт-Петербурге действует система 72-часового безвизового въезда. Ею могут воспользоваться пассажиры круизных судов и паромов.