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Медведев объявил о завершении наиболее сложного этапа интеграции Крыма в экономику РФ
Общество
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    Медведев объявил о завершении наиболее сложного этапа интеграции Крыма в экономику РФ

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    Медведев объявил о завершении наиболее сложного этапа интеграции Крыма в экономику РФ

    Севастополь, 30 июля. Глава правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что самый сложный этап в процессе интеграции Республики Крым в экономику и инфраструктуру РФ пройден.

    В ходе совещания в Севастополе о социально-экономическом развитии Крыма премьер-министр отметил, что власти республики совместно с правительством России преодолели трудности, ожидавшие на данном этапе интеграции.

    «Мы вошли в режим более спокойной плановой работы», — сказал Медведев.

    По его словам, на полуострове необходимо создать «совершенно иные стандарты жизни, стандарты отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион».

    Напомним, Медведев руководит в Севастополе совещанием по социально-экономическому развитию Крыма, в ходе которого, кроме прочего, будет поднята тема ликвидации последствий засухи на территории российского полуострова.

    Ранее стало известно, что министерство экономического развития России предложило продлить программу развития Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование.

    Автор: Екатерина Кухарева
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