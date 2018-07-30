Медведев объявил о завершении наиболее сложного этапа интеграции Крыма в экономику РФ
Севастополь, 30 июля. Глава правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что самый сложный этап в процессе интеграции Республики Крым в экономику и инфраструктуру РФ пройден.
В ходе совещания в Севастополе о социально-экономическом развитии Крыма премьер-министр отметил, что власти республики совместно с правительством России преодолели трудности, ожидавшие на данном этапе интеграции.
«Мы вошли в режим более спокойной плановой работы», — сказал Медведев.
По его словам, на полуострове необходимо создать «совершенно иные стандарты жизни, стандарты отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион».
Напомним, Медведев руководит в Севастополе совещанием по социально-экономическому развитию Крыма, в ходе которого, кроме прочего, будет поднята тема ликвидации последствий засухи на территории российского полуострова.
Ранее стало известно, что министерство экономического развития России предложило продлить программу развития Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование.