Российские ученые доказали, что молодые и неопытные женщины водят безопаснее

Российские ученые доказали: женщины действительно лучше водят автомобиль, особенно, если они молоды и неопытны, говорится в статье специалистов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), опубликованной в журнале «Учет и статистика».

«Мы исследовали попавшие к нам в руки данные полисов ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности) одного из лидеров страхового рынка юга России», — рассказала Федеральному агентству новостей главный соавтор исследования, доцент кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов РИНХ Татьяна Синявская.

Ученые сопоставили указанные при покупке страховки анкетные данные автомобилистов со статистикой выплат по полисам — по терминологии страховых компаний они называются «убытками», потому что сокращают выгоду от продажи страховок. Выводы сделаны на основании статистики за срок страхового договора, который для ОСАГО обычно составляет один год.

Всего были обработаны 440 тысяч страховых договоров, срок действия которых заканчивался в 2016–18 годах. Среди них 95,7% застрахованных транспортных средств приходится на легковые автомобили, хотя имеются и грузовые машины (2,7%), автобусы (0,6%), а также мотоциклы, прицепы к грузовым автомобилям, тракторы, трамваи и троллейбусы, на долю которых суммарно приходится около 1%. Иномарками являются 56% автомобилей. Средний возраст машины составляет 10 лет и три месяца.

Подавляющее большинство — 95,3% страхователей — являются физическими лицами. Среди них женщины составляют 20,4%. И лишь 2% водителей имеют дополнительный договор страхования КАСКО.

Ученые смогли выделить среди застрахованных водителей три кластера — так называют группу, которую объединяет один или несколько общих признаков.

Первый, самый большой кластер, включает 44% водителей, которые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и получили всю сумму страховых выплат.

Говоря другими словами, по факту это самые неосторожные участники дорожного движения. В этой группе всего 4% женщин, средний возраст участников составляет 39,5 лет, средний возраст автомобиля составляет шесть лет пять месяцев и три недели. И 75% среди них — иномарки. В общем, именно в этой группе автомашины самые новые.

Такой значительный вес иномарок в «аварийном» кластере Татьяна Синявская склонна связывать с тем, что на них устанавливаются двигатели с большей мощностью, а значит, меньшим временем набора скорости, что может провоцировать аварии.

Второй кластер объединил 37,4% самых аккуратных водителей, которые вообще не были замечены в ДТП. Увы, женщин здесь нет. Это зрелые водители-мужчины (в среднем 43 лет от роду) на самых старых (средний срок службы — 13 лет, восемь месяцев и одна неделя) и исключительно отечественных машинах.

Здесь, как утверждает исследователь, основную роль играет приобретаемый с годами за баранкой водительский стаж.

И наконец чисто женский третий кластер, в который объединены 18,6% водителей. Эти женщины если и попадают в аварии, то не являются их виновниками. Они молоды — в среднем 35 лет и 2,5 месяца, но водят не самые новые российские и иностранные автомобили, средний возраст которых восемь лет, три месяца и три недели.

Как часто бывает, не обошлось без отечественной специфики. По выкладке полисов ОСАГО, 87% их владельцев не состояли в браке. Таким образом, первоначальные выводы звучали еще более категорично: «риск аварии повышается у водителей, состоящих в браке, а снижается у молодых незамужних женщин».

Но понятно, что количество холостых и незамужних было уж слишком велико. На самом деле парадокс объясняется небрежностью заполнения графы о семейном положении.

«Этот фактор не влияет на размер страховой премии или возможной выплаты, поэтому сотрудники страховой компании часто оставляли эту графу пустой», — объясняет Татьяна Синявская.

В итоге от выборки по семейному положению пришлось отказаться.

«Конечно, говорить о репрезентативности этого исследования нельзя, потому что отсутствует выборка среди всех владельцев автомобилей, данные предоставлены клиентами только одной компании, пусть и большой. В то же время найденные нами закономерности имеют место и являются статистически достоверными», — отмечает собеседник ФАН.

И все же влияние пола на результаты ДТП исследователи из РИНХ считают крайне незначительным. Так, у женщины коэффициент отношения шансов стать виновницей происшествия, повлекшего выплату по полису ОСАГО, составляет 0,971. Говоря другими словами, в жизни разница без скрупулезных исследований не заметна (при коэффициенте 1 ее вообще нет). И расслабляться слабому полу за рулем точно не стоит.