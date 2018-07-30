Путин утвердил механизм регистрации филиалов иностранных НКО в России

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин утвердил механизм регистрации филиалов и представительств иностранных НКО в России.

Соответствующий закон был опубликован на официальном портале правовой информации. Документ предусматривает перечень оснований для отказа во внесении данных о структурных подразделениях иностранных НКО в российский реестр филиалов и представительств международных организаций и других некоммерческих неправительственных организаций. Проект закона был разработан с целью совершенствования правового регулирования деятельности таких компаний.

Как отмечается, одним из основанием для отказа в регистрации является противоречие между документами о создании филиала НКО в России или содержащимися в этих документах сведениями и Конституцией РФ, а также российским законодательством.