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Путин утвердил механизм регистрации филиалов иностранных НКО в России
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    Путин утвердил механизм регистрации филиалов иностранных НКО в России

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    Путин утвердил механизм регистрации филиалов иностранных НКО в России

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин утвердил механизм регистрации филиалов и представительств иностранных НКО в России.

    Соответствующий закон был опубликован на официальном портале правовой информации. Документ предусматривает перечень оснований для отказа во внесении данных о структурных подразделениях иностранных НКО в российский реестр филиалов и представительств международных организаций и других некоммерческих неправительственных организаций. Проект закона был разработан с целью совершенствования правового регулирования деятельности таких компаний.

    Как отмечается, одним из основанием для отказа в регистрации является противоречие между документами о создании филиала НКО в России или содержащимися в этих документах сведениями и Конституцией РФ, а также российским законодательством.

    Автор: Катерина Иванова
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