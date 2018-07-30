Тема не должна умереть: Путин предложил обсудить с кабмином строительство метро в Красноярске

Москва, 30 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил главе Красноярского края Александру Уссу обсудить вопрос строительства метрополитена с кабинетом министров.

В ходе встречи российского лидера с главой региона шла речь также о строительстве метрополитена. Усс выразил опасения в связи с тем, что из-за нехватки финансов «эта тема (возведения метро — Прим.ФАН) может уйти в никуда».

Путин предложил еще раз подумать над этим вопросом, а также подчеркнул, что этот «вопрос не должен умереть».

«Здесь есть о чем поговорить. Там [в правительстве] средства выделяются, естественно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернемся», — отметил глава государства.

Напомним, в ходе посещения Красноярска в феврале текущего года российский лидер Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метрополитен. В рамках встречи по экологической ситуации в Красноярском крае Путин заверил, что проект строительства одной подземной ветки будет изучен.