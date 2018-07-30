Меню
Политика
Тема не должна умереть: Путин предложил обсудить с кабмином строительство метро в Красноярске
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Тема не должна умереть: Путин предложил обсудить с кабмином строительство метро в Красноярске

    57

    Тема не должна умереть: Путин предложил обсудить с кабмином строительство метро в Красноярске

    Москва, 30 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил главе Красноярского края Александру Уссу обсудить вопрос строительства метрополитена с кабинетом министров.

    В ходе встречи российского лидера с главой региона шла речь также о строительстве метрополитена. Усс выразил опасения в связи с тем, что из-за нехватки финансов «эта тема (возведения метро — Прим.ФАН) может уйти в никуда».

    Путин предложил еще раз подумать над этим вопросом, а также подчеркнул, что этот «вопрос не должен умереть».

    «Здесь есть о чем поговорить. Там [в правительстве] средства выделяются, естественно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернемся», — отметил глава государства.

    Напомним, в ходе посещения Красноярска в феврале текущего года российский лидер Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метрополитен. В рамках встречи по экологической ситуации в Красноярском крае Путин заверил, что проект строительства одной подземной ветки будет изучен.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.