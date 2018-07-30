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Путин обсудил с Бибиловым двусторонние отношения РФ и Южной Осетии
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    Путин обсудил с Бибиловым двусторонние отношения РФ и Южной Осетии

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    Путин обсудил с Бибиловым двусторонние отношения РФ и Южной Осетии

    Москва, 30 июля. Российский лидер Владимир Путин обсудил с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым взаимодействие стран. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что Путин и Бибилов обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в контексте десятой годовщины признания РФ независимости Южной Осетии.

    Напомним, вопрос о статусе Республики Южная Осетия остается спорным: Россия признала государство независимым в августе 2008 года. С 2015 года между Южной Осетией и Россией действует договор о союзничестве и интеграции 

    В марте текущего года глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.   

    Автор: Федор Веснин
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