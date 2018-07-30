Путин подписал указ о создании Главного военно-политического управления ВС РФ

Москва, 30 июля. В Министерстве обороны Российской Федерации создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны и начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Кроме того, указ освобождает Картаполова от должности командующего войсками Западного военного округа, которую он ранее занимал. В новой должности Картаполов будет отвечать за вопросы военной политики, идеологии и патриотического воспитания.

Главное военно-политическое управление ВС РФ будет заниматься организацией работы с личным составом в повседневной деятельности войск и совершенствованием системы воспитания военнослужащих. Кроме того, в задачи новой структуры входит организация морально-психологического обеспечения ВС, а также организация работы по поддержанию уровня морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины.