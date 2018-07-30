Меню
Россия
Программу развития Крыма предложили продлить до 2022 года
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Программу развития Крыма предложили продлить до 2022 года

    30

    Программу развития Крыма предложили продлить до 2022 года

    Севастополь, 30 июля. Министерство экономического развития России предложило продлить программу развития Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая на правительственном совещании.

    По его словам, изначально программа развития Крыма рассчитывалась на 5 лет — до 2020 года. Однако этого времени оказалось слишком мало, чтобы выполнить все поручения по строительству новых объектов.

    «Мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования. Как минимум те объекты, которые сейчас есть, - это объекты на 37 млрд рублей», —  отметил Орешкин.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Отметим, что, несмотря на политические противоречия между Москвой и Киевом, не все жители Украины негативно оценивают все, что связано с крымским вопросом. Украинский блогер Татьяна Монтян, к примеру, с восторгом отзывается о построенном Россией мосте через Керченский пролив, называя его прекрасным сооружением, пишет Ura.ru.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.