Программу развития Крыма предложили продлить до 2022 года

Севастополь, 30 июля. Министерство экономического развития России предложило продлить программу развития Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая на правительственном совещании.

По его словам, изначально программа развития Крыма рассчитывалась на 5 лет — до 2020 года. Однако этого времени оказалось слишком мало, чтобы выполнить все поручения по строительству новых объектов.

«Мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования. Как минимум те объекты, которые сейчас есть, - это объекты на 37 млрд рублей», — отметил Орешкин.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Отметим, что, несмотря на политические противоречия между Москвой и Киевом, не все жители Украины негативно оценивают все, что связано с крымским вопросом. Украинский блогер Татьяна Монтян, к примеру, с восторгом отзывается о построенном Россией мосте через Керченский пролив, называя его прекрасным сооружением, пишет Ura.ru.