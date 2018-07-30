«Польша поступает, как Иуда»: в РФ назвали предательством требования Варшавой репараций от РФ

Польский сейм следующего созыва намерен требовать от России возмещения убытков, которые, по мнению Варшавы, были нанесены в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

О том, что Польша собирается требовать «компенсацию» не только от Германии, но и от России, заявили представители правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Как уверяет один из депутатов Ян Мосиньский, лучшее решение — как можно скорее «сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать».

Как объясняет директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков в комментарии Федеральному агентству новостей, сейчас Польшей руководит националистическая, ксенофобская партия. Одна из ее целей — это «взять реванш за исторические поражения».

«Свои претензии Польша острием направила в сторону России и Германии. Здесь имеет место и прагматический подход, — говорит Марков. — Германия — лидер Евросоюза, который требует от Польши соблюдать правила ЕС, а Варшава, наоборот, хочет получать все выгоды членства в организации и не хочет вносить никакой вклад. Поэтому в отношении Германии и избран путь шантажа: современному Берлину каждый раз стараются напомнить о чудовищном преступлении в отношении Польши, которое было совершено во время Второй мировой войны. Однако Германия считает вопрос с репарациями закрытым».

Корыстные интересы у Варшавы есть и в отношении Москвы, продолжает Марков. По его словам, Польша считает Россию слабой страной и надеется, что Соединенные Штаты и Евросоюз ее «додавят».

«Польша, как правило, ждет разделения нашей страны и хочет претендовать на Калининградскую область, — отмечает эксперт. — Варшава очень надеется, что Россию начнут делить, и уже готова заявлять свои права на земли, которые даже с ней не граничат. Однако Россия ничего не отдаст и ничего выплачивать не будет.

Мы заплатили сотнями тысяч жизней наших солдат за освобождение польских территорий от фашистов. А теперь Варшава предъявляет нам претензии и, по сути, ведет себя как предатель. Предает своего спасителя. Как Иуда. Только он потом повесился. Вот и Польша в философском смысле встала на этот путь. Те, кто предает спасителей, обычно плохо кончают».

Однако польский замминистра юстиции Патрик Який утверждает: Варшава имеет право требовать от России репараций. Причиной этому он называет то, что на восстановление страны после Второй мировой войны Польша «потратила триллионы злотых». Польский чиновник также упрекнул Россию в несоблюдении международных прав.

В Москве в свою очередь подчеркивают, что Польше не имеет права требовать репараций. В Совфеде путь, по которому решила пойти страна, назвали тупиковым, а в Госдуме отметили: в ответ на требования Варшавы не стоит делать никаких официальных заявлений.